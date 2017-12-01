مقترح جديد لحل مشكلة الملاعب المحايدة بين السعودية والإمارات وإيران

كشف نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي، علي كفاشيان،اليوم الجمعة، عن وجود مقترح لحل الأزمة القائمة داخل الاتحاد الآسيوي بشأن النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا بين إيران من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى.

وقال كفاشيان لصحيفة “الرياضة” الإيرانية “ورزشي”، إنه “ستُعقد جلسة أخرى في الأيام المقبلة لمناقشة تنظيم بطولة الأندية الآسيوية وحل الأزمة بشأن الملاعب المحايدة بين إيران والسعودية والإمارات”.

وأضاف أن “هناك مقترحًا يقضي بأن تلعب الفرق السعودية والإماراتية مع نظرائهم في دول شرق آسيا، وهذا المقترح سيتم مناقشته”، مستبعدًا أن تقرر السعودية والإمارات الانسحاب من البطولة.

وتابع المسؤول الإيراني أن “الاتحاد الآسيوي يفكر أيضًا في مصالحه المالية، وإذا تخلّت السعودية والإمارات عن المشاركة بالبطولة المقبلة، فهذا سيضر بالاتحاد، وبالتالي سيتم مناقشة مقترح أن تلعب الفرق السعودية والإماراتية مع الأندية في دول شرق آسيا”.

وكان مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نفى صدور قرار من الاتحاد الآسيوي يُلزم الأندية السعودية باللعب في إيران ضمن منافسات بطولة الأندية.