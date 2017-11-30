سماع دوي انفجار عنيف في مدينة عدن

قالت مصادر يمنية محلية صباح اليوم الخميس إن “دوي انفجار قوي هز حي صلاح الدين غرب مدينة عدن“.

ونقل موقع “عدن الغد” عن سكان محليين قولهم، ان الانفجار سمع دويه في أنجاء متفرقة من المدينة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي الانفجار بعد يومين من مقتل شخصين على الأقل، في تفجير سيارة ملغومة أمام مبنى وزارة المالية اليمنية في مدينة عدن تبناه تنظيم داعش المتشدد، وفق ما أعلنت وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم.

وقالت الوكالة إنه “تم تفجير سيارة مفخخة (ملغومة) مركونة قرب مبنى وزارة المالية في منطقة خور مكسر بمدينة عدن في اليمن.