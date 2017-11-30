بن دغر يعلن إلغاء الاحتفال بذكرى الاستقلال في عدن بعد اشتباكات مسلحة

تراجع رئيس الوزراء اليمني في الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر عن المشاركة في الاحتفال بذكرى الاستقلال الذي كان مقررًا اليوم الخميس في عدن، بعد اشتباكات مسلحة بمدينة البريقة بالعاصمة المؤقتة.

وقال بن دغر على صفحته بموقع “تويتر” “لا نقبل سفك الدماء لكي نحتفل.. لن نحتفل وهناك من يرى في احتفالنا بالذكرى الخمسين للاستقلال مشكلة.. لتعود القوات المسلحة إلى مواقعها، وعلى المتقطعين أن يدركوا أننا لا نرغب في المواجهة مع أي أحد، شعارنا الحوار ومراعاة الوضع العام، هناك عدو أمامنا وفي أوساطنا عدو آخر، يقتل للقتل فقط”.

وقالت مصادر يمنية محلية اليوم إن متظاهرين منعوا كتائب من الحماية الرئاسية المكلفة بتأمين الاحتفال بذكرى 30 نوفمبر، من الوصول إلى البريقة التي كان ينتظر أن يصل إليها رئيس الوزراء للمشاركة في الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد.

وأضافت المصادر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين وأفراد كتائب الحماية الرئاسية بأسحلة خفيفة ومتوسطة، وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى وعدد من الجرحى.