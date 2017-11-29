بن دغر: استهداف وزارة المالية في عدن لن يمنعنا من مواجهة الإرهاب

قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، إن الانفجار الذي استهدف مبنى وزارة المالية في مدينة عدن، جنوبي اليمن، لن يثني الحكومة عن مواصلة جهودها في محاربة الإرهاب.

وأضاف بن دغر، في تغريدات نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “على الجميع الاطمئنان أن الوضع تحت السيطرة، وأن الأجهزة الأمنية والفرق الطبية قامت بدورها في إسعاف الذين تعرضوا لأضرار الانفجار في مبنى وزارة المالية، والأجهزة الأمنية قامت بحماية المبنى والوثائق”.

وأشار إلى أن المستشفى يقوم بواجبه نحو المصابين الذين تم نقلهم إليه، وأنهم يتابعون الموقف وسيعملون على محاربة الإرهاب واستئصاله.

وتابع: “وزارة الداخلية وأجهزة الأمن تقوم بواجبها، وتشرف وتتابع الموقف، ونعِد المواطنين بمزيد من الإجراءات الأمنية؛ لحمايتهم وحماية مؤسسات الدولة”.

وأوضح بن دغر أن هذه الأعمال الإجرامية التي تصاعدت حدتها في الأسابيع الأخيرة، لا ترعبهم ولن تثنيهم عن ملاحقة الجناة “هناك مجرمون وقتلة وسننال منهم”.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن هناك توجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي تقضي بالبدء الفوري بتنفيذ الخطة الأمنية لحماية المنشآت الحكومية والخاصة وأمن وسلامة المواطنين ومواجهة العمليات الارهابية.

وقال: “على الأجهزة الأمنية والعسكرية القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن”.

وفي وقت مبكّر اليوم، استهدفت سيارة مفخخة مبنى وزارة المالية في مديرية خور مكسر بعدن؛ ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وتبنى تنظيم “داعش” الهجوم.

وشهدت مدينة عدن، التي أعلنتها الحكومة عاصمة مؤقتة لليمن أخيرًا، العديدَ من عمليات الاغتيال والهجمات الانتحارية، التي استهدفت جنودًا، ومسؤولين، ومؤسسات أمنية خلفت العديد من القتلى والجرحى.