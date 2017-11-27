منظمة الصحة العالمية: أطنان من الأدوية وصلت مطار صنعاء‎

أعلنت منظّمة الصحة العالمية، أن 17 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت، اليوم الإثنين، إلى مطار صنعاء بعد قرابة 3 أسابيع من الحصار.

وقالت المنظمة الدولية في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: إن “المستلزمات الطبية تشمل علاج الدفتيريا (التهاب خطير يصيب الأنف والحلق)، الذي بدأ بالتفشي مؤخرًا في عدة محافظات يمنية بينها إب”.

وفي سياق متصل، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها سهّلت وصول 50 ألف فيلة (زجاجة) أنسولين إلى ميناء عدن مقدمة من الصليب الأحمر الدنماركي.

وأشارت اللجنة في حسابها على “تويتر”، إلى أن “هذه الاستجابة الإنسانية تأتي للتخفيف من معاناة المصابين بمرض السكر”.