اليمن.. مقتل 70 حوثيًا في غارات للتحالف العربي شمالي صنعاء

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 70 مسلحًا من الحوثيين، جراء قصف لمقاتلات التحالف العربي استهدف معسكر تدريب، شمالي العاصمة صنعاء.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني عن مصدر “لم يسمه”، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت، منتصف الأسبوع الجاري، معسكرًا تدريبيًا للحوثيين في مديرية همدان، شمالي صنعاء.

وأوضح أن مقاتلات التحالف استهدفت، الإثنين الماضي، معسكر “أنجر” التدريبي، التابع للميليشيا في وادي ظهر بهمدان.

وأشار المصدر إلى أن “أكثر من 70 عنصرًا من الميليشيا الانقلابية “الحوثيين” لقوا مصرعهم.

وكثف طيران التحالف العربي غاراته الجوية على مواقع الحوثيين في صنعاء ومحيطها، عقب إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

ويتكتم الحوثيون عادةً على الخسائر البشرية والمادية في صفوفهم، جراء المعارك العسكرية التي يخوضونها ضد الجيش الحكومي وغارات التحالف العربي.