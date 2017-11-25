قتلى من القاعدة في غارة أمريكية جنوب شرق اليمن

قُتل 3 أشخاص يُعتقد ارتباطهم بتنظيم القاعدة، في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار يُرجّح أنها أمريكية، مساء السبت، في مديرية مرخة العليا بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بحسب مصدر محلي.

المصدر الذي فضل عدم كشف هويته لاعتبارات أمنية، قال إن “3 أشخاص تفحمت جثثهم، بعد استهداف سياراتهم(لم يذكر عددًا) في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار، بمنطقة الحيدة في مديرية مرخة العليا جنوب غربي شبوة”.

وأوضح أن المسلحين لا ينتمون إلى المنطقة.

وأشار المصدر إلى “حدوث انفجارات خفيفة من داخل السيارة المستهدفة، ما قد يشير إلى أنها كانت تحوي أسلحة وذخائر”.

ولفت أن الطائرة ظلت ترسل إشارات ضوئية، لتحذير السكان من الاقتراب من السيارة المستهدفة.

وحتى الساعة 21:35 ت.غ لم يصدر عن السلطات اليمنية أو الإدارة الأمريكية أي تعليق حول هذه الغارة.