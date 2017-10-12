مقتل قائد بالجيش اليمني و 9 حوثيين بشبوة

قتل اليوم الخميس، قائد بالقوات الحكومية اليمنية، و9 من مسلحي الحوثي بينهم قيادي ميداني، في مواجهات بين الطرفين بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
وقال عقيد في الجيش اليمني، فضل عدم كشف هويته، لأسباب أمنية “إن مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم، عقب شن مسلحي الحوثي وحلفائهم، هجوماً كبيرًاعلى مواقع الجيش والمقاومة الشعبية بمنطقة الصفراء في عسيلان”.
وأوضح أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، “تصدت للهجوم، ما أدى لمقتل قائد ميسرة جبهة الصفراء في اللواء 21 ميكانيك، العقيد الخضر الجعدني، وإصابة اثنين من مقاتلي المقاومة الشعبية”.
وأضاف “أن 9 من مسلحي الحوثي، وقوات صالح بينهم القيادي هاشم بن الحسين بن ناصر العاقل الحاج، المكنى بأبو علي المحضار، قتلوا في الهجوم”.
ولفت إلى أن مسلحي الحوثي وقوات صالح، تركوا عددًا من جثث قتلاهم بينها جثة القيادي”الحاج” ولاذوا بالفرار.
وتتكون محافظة شبوة من 17 مديرية، تقع 15 منها، تحت سيطرة القوات الحكومية، فيما لا يزال مركز مديرية بيحان وأجزاء من مديرية عسيلان تحت سيطرة مسلحي الحوثي وصالح.