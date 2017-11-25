منذ 3 أسابيع.. هبوط أول طائرة إغاثة في مطار صنعاء

أعلنت مسؤولة من برنامج الأغذية العالمي، عن أن رحلة جوية تقل عمال إغاثة هبطت في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، وذلك للمرة الأولى بعد سماح التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، عقب تعليق مؤقت قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج في المنطقة، عبير عطيفة: “هبطت أول طائرة في صنعاء هذا الصباح، وكانت تحمل عمال إغاثة”.

وقال التحالف، الذي يقاتل الحوثيين في اليمن، الأربعاء: إنه “سيسمح بالمساعدات عبر مينائي الحديدة، والصليف على البحر الأحمر، فضلًا عن السماح بالرحلات الجوية للأمم المتحدة إلى صنعاء، لكن لم يتأكد وصول أي مساعدات حتى الآن”.