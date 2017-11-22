الجيش اليمني يصد هجومًا عنيفًا لـ “الحوثيين” على جبل إستراتيجي في “تعز”

صدت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجومًا عنيفًا شنه مسلحو “الحوثي” والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على جبل إستراتيجي في محافظة “تعز” جنوب غربي البلاد، حسب متحدث عسكري.

وقال العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم قيادة الجيش في تعز، إن هجومًا قويًا شنّه مسلحو الحوثي وقوات صالح على جبل “النبيع” الإستراتيجي، في مديرية مقبنة جنوب غربي المحافظة، في محاولة منهم للسيطرة عليه.

وأضاف، أن “قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم على الجبل؛ رغم كثافة الأفراد المهاجمين من الحوثيين الذين سقط العشرات منهم بين قتلى وجرحى”. وتابع “تم تدمير ثلاثة أطقم عربات عسكرية، تابعة للحوثيين وقوات صالح خلال المواجهات، دون خسائر بشرية في صفوف الجيش”.

وتكمن أهمية الجبل، في كونه يطل على الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي “تعز” و”عدن“، وهو المنفذ الوحيد لمدينة “تعز” الواقع معظمها تحت سيطرة القوات الحكومية.

ويحاول الحوثيون وقوات صالح منذ أسابيع، الهجوم على مواقع للجيش قريبة من الخط الرئيس جنوب غربي البلاد، في محاولة منهم لإعادة إطباق الحصار الكامل على المدينة.

ويفرض مسلحو “الحوثي ـ صالح” منذ آب/ أغسطس 2015، حصارًا على مدينة تعز من منافذها الرئيسة، عدا الطريق الفرعية في منطقة الضباب “جنوب غرب” الذي يؤدي إلى مدينة عدن، الخاضع لسيطرة القوات الحكومية منذ آب/ أغسطس 2016.