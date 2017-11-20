المفلحي ينفي تراجعه عن الاستقالة من منصب محافظ عدن

نفى محافظ محافظة عدن المستقيل عبدالعزيز المفلحي، مساء اليوم الإثنين، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الشائعات المتداولة في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، بشأن عدوله عن قرار استقالته من منصبه كمحافظ لعدن.

وكانت وسائل إعلام محلية في اليمن، تداولت خلال الساعات الماضية، أخبارًا تفيد بعدول المفلحي عن استقالته التي قدمها عبر بيان مطول إلى رئيس البلاد عبدربه منصور هادي، مساء الخميس الماضي.

وأكد المفلحي، أنه لا صحة لتلك الشائعات، كونه اتخذ قراره بإعلان استقالته بقناعة تامة، داعيًا الجميع إلى عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المغرضة.

وبعد تقديم المفلحي استقالته من منصبه بساعات قليلة، تداولت وسائل إعلامية محلية وعربية، خبرًا منسوبًا إلى مصدر في رئاسة الجمهورية يفيد برفض هادي لهذه الاستقالة.

وفي أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي، تم تكليف عبدالعزيز المفلحي، عبر قرار جمهوري، محافظًا لمحافظة عدن، خلفا لسلفه اللواء عيدروس الزبيدي.

وخلال فترة تولي المفلحي منصبه، تبادل في عدة مرات مع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، اتهامات بشأن قضايا مالية.

وكانت آخر تلك الاتهامات بين الطرفين ما أشار إليه المفلحي في بيان استقالته، بأن حكومة بن دغر، تضع العراقيل أمامه لتعيق تنفيذ مهامه.