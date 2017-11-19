مصدر: هذا سبب زيارة الرئيس اليمني المفاجئة لواشنطن

أكد مصدر خاص في رئاسة الجمهورية اليمنية، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيعود ،ظهر اليوم الأحد، إلى مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ”إرم نيوز”: إن زيارة هادي المفاجئة لواشنطن؛ جاءت بهدف إجراء فحوصات طبية “روتينية”.

ولم يتضح على الفور، ما إذا كان هادي “72 عامًا”، قد واجه مشاكل صحية قبيل هذه الزيارة.

ومن جهة أخرى أكد مصدر رفيع المستوى، في ديوان رئاسة الجمهورية اليمنية، لـ”إرم نيوز” أن هادي، سيعود إلى العاصمة المؤقتة عدن، قريبًا.

وقال المصدر: “إن عودته ستتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى الـ50 لعيد الاستقلال عن الاحتلال البريطاني، والذي يصادف يوم الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن عودة هادي، ستشمل إجراء جولة داخلية، سيزور خلالها عددًا من المحافظات المحررة، كمحافظتي حضرموت جنوب شرق اليمن، ومأرب شمال شرق البلاد.

يُشار إلى أنه قد مضى على مغادرة الرئيس هادي البلاد، والاستقرار في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، أكثر من عام.