هادي يشكّل لجنة لتنسيق الجوانب الاقتصادية مع السعودية

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المجالات الاقتصادية.

وقضى القرار بتشكيل “لجنة التنسيق والمتابعة”، مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية في السعودية لتنفيذ نتائج اجتماع هادي مع بن سلمان في المجالات الاقتصادية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال الرئيس اليمني في اجتماع مع مستشاريه بالرياض، السبت، إن السعودية خصّصت مبالغ مالية لإعادة إعمار بلاده، ابتداء من العام المقبل.

وأضاف هادي أن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال لقاء جمعهما الأربعاء الماضي، تخصيص بلاده مبالغ لإعادة الإعمار اليمن، وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها.

وبحسب البيان، ستقوم اللجنة بدعم البنك المركزي اليمني بملياري دولار أمريكي كوديعة، للحفاظ على عدم انهيار الريال اليمني، وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء.

وستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجانب السعودي، لبدء مشروع لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة، مطلع العام القادم، وسيشمل مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق.