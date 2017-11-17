مجهولون يغتالون ضابط أمن في محافظة الحديدة اليمنية

اغتال مسلحون مجهولون، مسؤولًا أمنيًا بمحافظة الحديدة غرب العاصمة اليمنية صنعاء، مساء أمس الخميس.

وقالت مصادر محلية إن “مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على دهمان حسن دهمان، ضابط أمن إدارة أمن الحديدة، أمام إدارة الأمن بحي التحرير، ما أسفر عن مقتله على الفور”.

وبحسب المصادر، لاذ المسلحون بالفرار، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال حتى الآن.

وتخضع محافظة الحديدة، ثالث كبرى المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، لسيطرة الحوثيين ومسلحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2014.

من جانب آخر، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، مساء الخميس، مقتل عدد من مسلحي الحوثي وصالح، في هجوم لها، غربي مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية، إن “القيادي الميداني أبو حرب، وعددًا من الحوثيين، قتلوا بهجوم شنته قواتنا في منطقة العفيرة بمديرية مقبنة، غربي تعز”.

وأشار المركز في بيان إلى أن “معارك عنيفة دارت بين الطرفين على الطريق الرابط بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي، استمرت لساعات”.

ووفق البيان، فإن القوات الحكومية استولت على عربة عسكرية وأسلحة من الحوثيين.

ومنذ أسبوعين، تدور معارك شرسة بين الجانبين، إثر هجوم بالصواريخ والمدفعية الثقيلة شنه الحوثيون، على جبل “هوب العقاب” الاستراتيجي، وسيطروا عليه، قبل أن تستعيده القوات الحكومية بعد هجوم مضاد.

وتمثل منطقة “مقبنة” قاعدة عسكرية للحوثيين، بعد انسحابهم من معسكر “خالد بن الوليد” الواقع في مديرية موزع غرب تعز، أمام تقدم القوات الحكومية أواخر يوليو/ تموز الماضي، ليخسروا أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الجنوبية الغربية للبلاد.