الرئيس اليمني يرفض استقالة محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي

رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاستقالة التي تقدم بها، الخميس، محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية، فضل عدم كشف هويته لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن “الرئيس، عبدربه منصور هادي، رفض الاستقالة التي تقدم بها محافظ عدن”.

وأضاف أن “الرئيس فور عودته من جولته الخارجية (لم يذكر أين) سيستدعي أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء والمحافظ المفلحي، والمعنيين، لفعل ما يحقق استتباب الأمن والاستقرار والتنمية في عدن”.

والخميس، قدم المفلحي استقالته في رسالة للرئيس اليمني، معربًا عن “أسفه لما وصل إليه حال المحافظة، من تردي للخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار بالتزامن مع الانهيار السريع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.

وحمّل المفلحي -الذي يتواجد في العاصمة المصرية القاهرة منذ أشهر- حكومة بن دغر، مسؤولية “إعاقة كافة الجهود والمحاولات التي دعمها التحالف العربي من أجل استعادة نهضة وتنمية المحافظة”.

وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، تم تعيين المفلحي، بعد إقالة عيدروس الزبيدي الذي اتجه لتأسيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

كما يعتبر المفلحي، المحافظ الثالث لعدن منذ تحريرها من الحوثيين ومسلحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في يوليو/ تموز 2015.

ومنذ سفره إلى الخارج، قبل أشهر، لإجراء عمليتين جراحيتين، كلّف رئيس الحكومة بن دغر، وكيل المحافظة، أحمد سالم ربيع؛ للقيام بمهام المفلحي.