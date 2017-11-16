محافظ عدن يقدم استقالته.. ويحمّل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع

أعلن محافظ عدن اليمنية عبد العزيز المفلحي، مساء اليوم الخميس، استقالته من منصبه، محمّلا حكومة أحمد عبيد بن دغر مسؤولية تدهور الأوضاع في العاصمة المؤقتة للبلاد.

وجاء في رسالة بعثها المفلحي، للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونشر نصّها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “أقدّم استقالتي من منصبي كمحافظ لعدن، كما أقدّم اعتذاري لأبناء المحافظة عن مواصلة المشوار الذي واجهت فيه الكثير من الصعاب في سبيل توفير الأساسيات”.

وأعرب المفلحي، عن أسفه لما وصل إليه حال المحافظة، من “تردي للخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار بالتزامن مع الانهيار السريع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.

وحمّل المفلحي الذي يتواجد في العاصمة المصرية القاهرة منذ أشهر، حكومة بن دغر، مسؤولية “إعاقة كافة الجهود والمحاولات التي دعمها التحالف العربي من أجل استعادة نهضة وتنمية المحافظة”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الرئاسة اليمنية حول قبول الاستقالة أو رفضها.

وتم تعيين المفلحي في أواخر شهر نيسان / أبريل الماضي، بعد إقالة عيدروس الزبيدي الذي اتجه لتأسيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” المطالب بانفصال جنوب اليمن.

كما يعتبر المفلحي، المحافظ الثالث لعدن منذ تحريرها من “الحوثيين” وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في يوليو/تموز 2015.

ومنذ سفره إلى الخارج، قبل أشهر، لإجراء عمليتين جراحيتين، كلّف رئيس الحكومة بن دغر، وكيل المحافظة، أحمد سالم رُبيّع؛ للقيام بمهام المحافظ.