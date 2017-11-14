تغيير مرتقب في حكومة الحوثيين وصالح ينذر بخلاف جديد

كشف مصدر في ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، عن تشاور على مستويات عليا، في إشارة إلى زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، لتغيير جزئي في حكومة عبدالعزيز بن حبتور، ما ينذر بأزمة خلاف جديدة بين حليفي الانقلاب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن هناك تفاهمات مبدئية على استبعاد بعض الوزراء في حكومة بن حبتور المحسوبين على حزب المؤتمر الفصيل المؤيد للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على رأس القائمة وزير النفط ووزير التعليم العالي ووزير الصحة وهي حقائب خصصت للمؤتمر.

وأكد أن هناك إصرارًا من حزب صالح على استبعاد وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، بشخصية تربوية أخرى، وكذلك استبعاد وزيري الشباب والرياضة حسن زيد والإعلام أحمد حامد من حصة الحوثيين.

وأشار المصدر إلى تنسيق بين المكتب السياسي التابع للحوثيين واللجنة الدائمة لحزب المؤتمر، للترتيب لإعلان هذا التغيير خلال الأيام المقبلة.

وشهدت وسائل إعلام موالية لطرفي الانقلاب، خلال الأشهر الماضية، تراشقًا إعلاميًا على خلفية كشف بعض ملفات الفساد لبعض الوزراء في حكومة الانقلاب، حيثُ أوضحت حجم النهب للمال العام وتجريفًا للوظيفة العامة.

وكانت وسائل إعلام موالية لجماعة الحوثي، قد شنت حملة اتهمت فيها وزير النفط والمعادن في حكومة بن حبتور ذياب محسن بن معيلي على خلفية تفشي الفساد في هيكلية الوزارة والمؤسسات التابعة لها.