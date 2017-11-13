بعد غارات مكثفة.. هل تشهد صنعاء يومًا استثنائيًا؟

أكدت تقارير محلية إغلاق مليشيات الحوثي عددًا من الشوارع في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، لا سيما بمنطقة حدة، بعد تعرض العديد من المواقع العسكرية خاصة، مبنى السفارة السعودية الذي حولته المليشيات الانقلابية لثكنة عسكرية، لقصف مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي.

ووسط تكتم المليشيات على سبب إغلاق العديد من الشوارع، توقعت مصادر مطلعة إعلان الحوثيين حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء وإغلاق المقار الحكومية في صنعاء.

وكثف التحالف العربي في الأيام الماضية غاراته الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية ومخازن للسلاح، ردًا على الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على الرياض.

وكان التحالف العربي في اليمن، عين الأحد، قائدين جديدين لقواته والقوة الإماراتية في محافظة مأرب شرق البلاد، في خطوة يعلن عنها للمرة الأولى ويحضرها الجانب اليمني لأول مرة أيضًا.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن “نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الفريق الركن علي محسن صالح، ودع اليوم القادة السابقين لقوات التحالف بمحافظة مأرب واستقبل القادة الجدد”.

وبحسب الوكالة، فقد قال محسن خلال اللقاء إن “الشرعية بمساندة التحالف تخوض اليوم حربًا دفاعية لاستعادة الحق المسلوب، المتمثل في شرعية اليمنيين ودولتهم التي نهبتها الميليشيا الحوثية”.