قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة قرب مقر أمني في عدن (صور وفيديو)

قتل 6 جنود يمنيون وأصيب العشرات بانفجار عنيف هز حي “عبدالعزيز” ،غرب محافظة عدن، مستهدفًا مقرًا أمنيًا تابعًا للشرطة في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة، فيما دمر الانفجار أجزاء كبيرة من مسجد الشيخ زايد، وعشرات المنازل في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجهولين فجروا سيارة مفخخة أمام البوابة الرئيسة لمقر حماية المنشآت ،التابع للحزام الأمني بحي عبدالعزيز، مؤكدين تدمير المبنى الأمني بالكامل.

وقال شهود عيان: إن الانفجار أسفر عن العديد من القتلى والجرحى، وأن سيارات الإسعاف والإنقاذ هرعت للمكان بعد الانفجار.

ويعتبر حي “عبدالعزيز” أحد الشوارع الأكثر ازدحامًا بالسكان في محافظة عدن ،ويقع ما بين مديريتي “المنصورة” و”الشيخ عثمان”، ويقع بالقرب من الحي عدد من المدارس الحكومية والخاصة.

ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه ،الذي يحدث خلال أسبوع فقط ،في ذات المنطقة ؛بعد تفجير مماثل استهدف مقر جهاز البحث الجنائي بعدن، والذي نفذه وتبناه تنظيم “داعش”.