بن دغر يعود إلى عدن قادمًا من الرياض

عاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة عدن قادمًا من العاصمة السعودية الرياض، برفقة عدد من وزراء حكومته.

وأكد موقع “عدن الغد” أن بن دغر عاد بعد أن غادر إلى السعودية لمدة زادت عن الشهر هو وعدد من أفراد الحكومة الشرعية، عقب جولة مباحثات في السعودية ومصر.

وأثارت مغادرة بن دغر للقاء هادي في ذلك الوقت، العديد من التكهنات حول الأسباب الحقيقية للزيارة، خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليًا، وتوقع محللون أن تكون الزيارة مرتبطة بالتعديل الحكومي القادم الذي سيشمل تغيير عدد من الوزراء ونقل آخرين إلى وزارات أخرى أو تغيير قيادات بعض المحافظات ومنها عدن ولحج والضالع.