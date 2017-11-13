“التحالف” يمنع سفينة اشتبه بحمولتها بعد دخولها ميناء الحديدة اليمني

اعترضت قوات التحالف العربي، مساء أول من أمس السبت، سفينة تجارية في ميناء عدن، جنوبي اليمن، بعد الاشتباه بحمولتها، حيث تخضع لعملية تفتيش دقيق.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” عن مصدر في ميناء عدن قوله، إن قوات التحالف العربي اشتبهت في حمولة سفينة تابعة لشركة “إيفر غرين”، ومقرها تايوان، بعد دخولها الى ميناء الحديدة، مبينا أن القوات أخرجت السفينة من الميناء، وسحبتها إلى ميناء عدن، حيث تجري عملية التفتيش منذ السبت الماضي.

وكشف المصدر أن طاقم السفينة يتكون من الجنسيتين الإيرانية والسورية، مشيرا إلى أن قوات التحالف منعت الوصول إلى السفينة، أو الاقتراب من المنطقة الراسية فيها بميناء عدن.

ولم يصدر التحالف العربي أي بيان رسمي حول الحادثة.