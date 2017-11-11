التحالف العربي يسمح باستئناف الرحلات التجارية إلى اليمن

أعلن وزير النقل اليمني، مراد الحالمي، أن التحالف العربي، بقيادة السعودية، الداعم للسلطات الشرعية في اليمن، سيسمح باستئناف الرحلات الجوية التجارية الدولية إلى البلاد.

وقال الوزير: إن رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية لمدينتي عدن وسيئون، الخاضعتين لسيطرة الحكومة الشرعية، ستستأنف غدًا الأحد.

وكان التحالف قال، يوم الإثنين الماضي، إنه أغلق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن؛ لوقف تدفق السلاح على الحوثيين من إيران، وذلك بعد أن اعترضت السعودية صاروخًا أُطلق باتجاه الرياض وألقت باللوم في الواقعة على طهران.

وأعيد فتح ميناء عدن الجنوبي الذي تسيطر عليه الحكومة، يوم الأربعاء، لكن الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ما زالت مغلقة. وأعاد التحالف، يوم الخميس، فتح منفذ الوديعة الحدودي الذي يربط بين السعودية وأراضٍ في شرق اليمن.