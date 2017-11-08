التحالف العربي يفتح ميناء عدن مجددًا أمام حركة السفن التجارية والإغاثية

قالت مصادر ملاحية يمنية، اليوم الأربعاء، إن التحالف العربي أمر بفتح ميناء عدن الدولي (جنوب)، أمام حركة السفن التجارية والإغاثية، بعد يومين من إغلاق جميع منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية.

وبحسب المصادر التي تحدثت للأناضول، ورفضت الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالحديث للإعلام، فقد أعطت قيادة عمليات التحالف (مقره الرياض) توجيهات استثنائية مساء أمس الثلاثاء بفتح ميناء عدن.

وقالت، إن التحالف قرر مباشرة شروع ميناء عدن بشكل طبيعي في استقبال السفن التجارية والإغاثية.

وأعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الإثنين الماضي، إغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن بشكل مؤقت، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه مطار الرياض، قبل ذلك بيومين.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أمس الثلاثاء، وقف المساعدات الإنسانية في اليمن جراء إغلاق التحالف العربي، الموانئ الجوية والبرية والبحرية في البلاد.

وحذرت المنظمة الأممية على لسان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركيه، من أن “إغلاق المنافذ بدأ في التأثير على الحياة اليومية لليمنيين في بعض المناطق”.

وأشار المسؤول الأممي، إلى ارتفاع حاد في سعر الوقود، وغاز الطهي في بعض المناطق اليمنية، حيث بلغ 100%، بحسب الموقع الإلكتروني لإذاعة الأمم المتحدة.