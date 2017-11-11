التحالف العربي يعلن إحباط مخططات حوثية لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر

قال التحالف العربي، اليوم السبت، إنه أحبط عملًا وشيكًا للحوثيين لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية عن التحالف، قوله إنه تم “استهداف عناصر حوثية بجزيرة البوادي في البحر الأحمر، خططت لاستهداف الملاحة الدولية”.

وبيّن التحالف أن “الميليشيات قامت بالتخطيط لاستهداف الملاحة الدولية باستخدام زوارق مفخخة”، وأنها “خططت لاستخدام غواصين لزرع ألغام بحرية ضد السفن”، دون تفاصيل أخرى.

والإثنين الماضي، أعلنت قيادة التحالف، الإثنين الماضي، إغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، وذلك بشكل مؤقت، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا، نحو مطار الرياض، السبت الماضي.

وفي أعقاب ذلك، هدد الحوثيون باستهداف بوارج التحالف العربي الحربية، ردًّا على إغلاق موانئ اليمن.

وسبق للحوثيين استهداف عدد من البوارج والسفن التابعة للتحالف العربي في البحر الأحمر، غربي اليمن.