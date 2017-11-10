التحالف العربي يعيد فتح منفذ الوديعة مع اليمن

أعاد التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، فتح معبر بري حدودي، مما يخفف حصارًا فُرض في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكن وكالات إغاثة حذّرت من مجاعة وكوارث صحية إذا ظلت موانئ مغلقة.

وأغلق التحالف، الإثنين الماضي، جميع الموانئ الجوية والبرية والبحرية المؤدية إلى اليمن؛ لوقف تدفق السلاح على الحوثيين من إيران، وذلك بعد أن اعترضت السعودية صاروخًا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض.

وقال مسؤول يمني وشهود: إن منفذ الوديعة، الذي يربط السعودية بشرق اليمن وتديره الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، أعيد فتحه، أمس الخميس، مما يسمح بدخول الغذاء وإمدادات أخرى إلى اليمن.

وكانت الأمم المتحدة قالت: إن “فرض حصار كامل على اليمن قد يتسبب في مجاعة يمكن أن تودي بحياة الملايين”.

وأعيد فتح ميناء عدن في جنوب اليمن، الأربعاء، لكن موانئ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون لا تزال مغلقة.