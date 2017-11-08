انفجارات ضخمة في صنعاء بعد غارات مكثفة لطيران التحالف

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، مساء الأربعاء، مواقع عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، تتخذها مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، مواقع للتمركز فيها، ما أدى إلى وقوع انفجارات وُصفت بالضخمة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن طائرات التحالف العربي، شنت اليوم، قصفاً عنيفاً وغارات جوية مكثفة، استهدفت من خلالها، عدة مواقع تتمركز فيها المليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن “طيران التحالف استهدف كلاً من مدرسة الحرس الجمهوري الواقعة في حي الجراف شمال صنعاء، إضافة إلى استهداف مبنى الكلية الحربية في حي الروضة شمال العاصمة، والمعهد الفني للدفاع الجوي بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث”.

ولفتت إلى أن “الغارات الجوية تسببت بحدوث انفجارات ضخمة عقب وقوعها، والسبب في ذلك يرجع فيما يبدو لكون المواقع المستهدفة تخفي بين جنباتها ذخائر وقذائف وقنابل وأسلحة متنوعة، تخزنها مليشيات الحوثي في تلك المباني”.

وألمحت المصادر إلى أن “سماء صنعاء تشهد حتى اللحظة تحليقاً مكثفاً، من قبل مقاتلات التحالف العربي، ومن المتوقع أن تنفذ غارات جوية أخرى تستهدف من خلالها مواقع وأوكار جديدة للمليشيات”.