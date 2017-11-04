التحالف العربي يقصف وزارة الدفاع ومواقع عسكرية في صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، غارات على مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله “الحوثي” ومنها مقر وزارة الدفاع، وسط العاصمة صنعاء، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود، إن المقاتلات استهدفت بغارتين، مقر الوزارة الخاضعة للحوثيين في منطقة العرضي، وسط العاصمة، والذي سبق استهدافه مرات سابقة منذ انطلاق عاصفة الحزم في 26 مارس/آذار 2015.

كما شنّت مقاتلات التحالف، غارات على معسكرات ألوية الصواريخ في جبل “عطان” ومعسكر “النهدين”، جنوبي صنعاء، وفق ذات المصادر.

ولم يُعرف على الفور أي حصيلة للضربات الجوية، التي جاءت عقب اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، صاروخا باليستيا، أطلقه الحوثيون صوب مطار العاصمة السعودية الرياض.