مصدر مسؤول ينفي فرض السعودية الإقامة الجبرية على الرئيس هادي

نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”سبأ” على لسان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية، نفيه مزاعم تناقلتها بعض وسائل الإعلام تتحدث عن وضع السعودية، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية في الرياض.

وقال المصدر ذاته، إن تلك الاخبار عارية عن الصحة، مؤكدا بالوقت ذاته عدم وضع أي من وزراء الحكومة الشرعية تحت الإقامة الجبرية، داعيا الوسائل الإعلامية كافة إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار..

ووصف المصدر ما تم تداوله بهذا الخصوص بـ”الاكاذيب” التي “تستهدف المملكة العربية السعودية التي تقود معركة لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن و المنطقة وفي هذا التوقيت الذي تقترب فيه قوات الشرعية من العاصمة صنعاء وتحرز تقدما ملحوظا على كل الجبهات بفضل أبطال الجيش الوطني ومساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية” .