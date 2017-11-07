هادي يشدد على مكافحة التهريب في شرق اليمن

شدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، على أهمية مكافحة التهريب بكل أشكاله، في محافظة المهرة، التي تعد “البوابة الشرقية” للبلاد.

جاء ذلك في لقاء، جمع الرئيس هادي، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض (مقره المؤقت)، مع محافظ المهرة محمد كده، بحسب وكالة سبأ الحكومية اليمنية.

وحث هادي، المحافظ، على تعزيز الجهود، والتكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية؛ لتحقيق الاستقرار المنشود، الذي تتمتع به المهرة، بصورة عامة.

وتمتاز المهرة، بامتلاكها أطول شريط ساحلي في اليمن، يقدر بـ 560 كم، مطلة على بحر العرب، كما يوجد في المحافظة منفذان بريان مع سلطنة عُمان، هما: “صرفيت” و”شحن”. وتعد المهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة، بعد محافظة حضرموت، ويحدها من الشرق سلطنة عُمان، وتشهد نوعاً من الاستقرار الأمني.

وكان التحالف العربي، سلّم يوم السبت، إلى خفر السواحل، في محافظة المهرة، أربعة زوارق بحرية، كل منها مزود بمحركين ورادار حديث؛ لتعزيز دورها في حماية السواحل، ومكافحة التهريب.