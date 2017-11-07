مصر تمنع طائرة يمنية من الإقلاع لهذا السبب

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للخطوط اليمنية من الإقلاع؛ بسبب انتظار الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي.

وقال مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي لـ”إرم نيوز”، إن “سلطات المطار منعت إقلاع طائرة يمنية لليوم الثاني على التوالي بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بالعبور في أجواء آمنة”.

وأشار إلى أن “الخطوط اليمنية أبلغت الركاب بإلغاء رحلتها رقم 609 والمتجهة إلى عدن اليوم الثلاثاء، عقب رفض مصر إقلاع الطائرة قبل الحصول على تصريح من التحالف العربي”.

يذكر أن مطاري عدن وسيئون هما المنفذان الجويان الوحيدان اللذان يعملان في اليمن، حيث يفرض التحالف العربي حظرًا على نشاط بقية المطارات؛ بسبب سيطرة الحوثيين وقوات صالح عليها، أو بسبب المعارك الدائرة معهم في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.