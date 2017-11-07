أمريكا تسجن هنديًا 27 عامًا بتهمة تقديم دعم مادي للقاعدة

قضت محكمة أمريكية، أمس الاثنين، بالسجن 27 عامًا على هندي ؛بتهمة إرسال أموال إلى تنظيم القاعدة في اليمن، والتآمر لقتل قاضٍ خلال محاكمته.

وكان الرجل الهندي ،ويدعى يحيى فاروق محمد (39 عامًا) ،أحد 4 رجال بينهم شقيقه، أوقفوا في أيلول/ سبتمبر 2015، واتهموا بتحويل 22 ألف دولار إلى الداعية الأمريكي أنور العولقي ،الذي كان يتزعم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.

وسافر محمد واثنان آخران إلى اليمن في 2009 ،على أمل تسليم المبلغ إلى العولقي ،الذي كان من أهم الذين عملوا على تجنيد عناصر للقاعدة، لكنهم لم يتمكنوا من لقائه، ونقل المال طرف ثالث إليه.

وبعدما اعتقل في 2015، حاول محمد استئجار شخص لقتل القاضي ،الذي ينظر في قضيته، حسبما ذكرت وزارة العدل الأمريكية.

وقال المدعي جاستن هردمان إنه “هدد سلامة اثنين من مواطنينا ،هما: قاضٍ وموظف قضائي، والآن يحاسب على ذلك”.

وتوجه محمد إلى الولايات المتحدة ؛ليدرس في جامعة أوهايو في 2002، وتزوج من أمريكية في 2008، وبعد عام على توقيفه، عرض محمد على نزيل معه في سجن لوكاس كاونتي في أوهايو 15 ألف دولار ؛لخطف وقتل قاضي المنطقة الأمريكية ،جاك زهاري.

وقام هذا السجين بتعريف محمد على قاتل ،كان في الواقع أحد رجال مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، ودفع أحد أفراد عائلة محمد رعبونًا بلغ ألف دولار “للقاتل”.

واعترف محمد أمام المحكمة الفدرالية ،في توليدو، بتهمة التآمر ،وتسليم دعم مادي ،وموارد إلى إرهابيين ،وتهمة أخرى، هي طلب تنفيذ جريمة عنيفة.

ووافق محمد في اتفاقه مع السلطات على أن يسجن 27 سنة ونصف السنة، وأن يتم إبعاده من البلاد في نهايتها، أما الرجال الثلاثة الآخرون، الذين أوقفوا، فما زالوا يحاكمون ودفعوا جميعًا ببراءتهم.