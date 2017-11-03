القبض على المسؤول المالي لتنظيم القاعدة في جنوب اليمن

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في محافظة لحج، جنوبي اليمن، مساء الجمعة، القبض على 6 من عناصر تنظيم القاعدة، خلال عملية دهم، من بينهم المسؤول المالي للتنظيم، بحسب مصدر أمني.

وقال مدير قوات مكافحة الإرهاب في لحج، العقيد محمد الفيضي، إن قواته تمكنت، من القبض على 6 من عناصر القاعدة، بينهم المسؤول المالي للتنظيم، في عملية دهم لموقعهم بأحد ضواحي مدينة الحوطة، مركز المحافظة.

وأضاف أن المداهمة تمت بعد عمليات تحرٍ ورصد قامت بها الأجهزة الأمنية في المحافظة، على مدار ثلاثة أشهر، بالتعاون مع دول التحالف العربي.

وتابع الفيضي أنه تم القبض على المسؤول المالي للتنظيم (ر. ح . م)، وقيادي آخر (ع. أ. ه)، وأربعة آخرين داخل مزرعة دواجن كانوا يختبئون فيها.

وشكر المسؤول العسكري، دول التحالف العربي على ما أسماه “الدعم اللوجستي الكبير (لم يحدده) لقوات مكافحة الإرهاب، التي نجحت اليوم في القبض على عناصر مهمة في القاعدة”.