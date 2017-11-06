الرئاسة اليمنية: إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن “مؤقت”

قال مسؤول رئاسي يمني، الإثنين، إن الإجراءات التي اتخذها التحالف العربي، بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن “مؤقتة”، وتستهدف إيقاف مصادر تمويل الحوثيين للحرب.

وذكر مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبد الله العليمي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، “أن الميليشيات الانقلابية تعتمد على التهريب والأسواق السوداء في تغذية الحرب بالمال والسلاح، والإجراءات الأخيرة مؤقتة، تستهدف إيقاف منابع الإمداد”.

وزعمت مليشيا الحوثي، في وقت سابق، بأنها ستستهدف بوارج التحالف العربي الحربية في حال إغلاق موانئ اليمن.

وكانت قيادة التحالف العربي، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، وذلك بشكل مؤقت، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا باتجاه مطار الملك خالد في الرياض، السبت الماضي.