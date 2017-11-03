التحالف العربي يبحث مع قيادات يمنية الأوضاع في عدن

عقدت قيادة قوات التحالف في عدن اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في المدينة لمناقشة عدد من القضايا والأزمات التي تعيشها عدن منذ أسابيع وأدى تفاقمها إلى إحداث إرباك أمني واندلاع اشتباكات محدودة في محيط ميناء الزيت بحي البريقة مساء الخميس.

وقال مصدر مطلع شارك في الاجتماع لـ “إرم نيوز” إنه بحث العديد من المشاكل والقضايا المهمة وخاصة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية وعملية احتكارها والتلاعب بأسعارها وازدهار الأسواق السوداء ببيعها ، كما بحث الاجتماع أسباب اندلاع الاشتباكات الأخيرة في حي البريقة.

وشارك في الاجتماع مدير أمن عدن اللواء شلال شائع ونائب رئيس الاأركان اللواء صالح الزنداني وقائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن ومدير أمن محافظة عدن اللواء شلال علي شايع ومديرعمليات الإسناد والدعم العقيد محمود سالم وقائد الحزام الأمني في عدن وضاح عمر وبعض القيادات العسكرية .

وأكد المصدر ذاته، أن الاجتماع شدد على أهمية استبباب الأمن والإستقرار في عدن ، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والسكينة العامة، والابتعاد عن أي احتكاكات أو ممارسات تؤدي إلى عرقلة الجهود الأمنية في ممارسة مهامها، وضرورة وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية .