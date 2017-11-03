قوات الأمن تلقي القبض على أحد منفذي الهجوم على فرع البنك الأهلي في عدن

ألقت وحدة أمنية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب في محافظة لحج المحاذية للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فجر اليوم الجمعة، القبض على أحد أفراد العصابة التي اقتحمت قبل عدة أشهر، مبنى فرع البنك الأهلي اليمني، في مدينة المنصورة بعدن، وقتلت حينها مدير البنك.

وقالت مصادر محلية: “إن قوات مكافحة الإرهاب في مدينة لحج، تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المشاركة ضمن تشكيل عصابي مسلح، في تنفيذ عمليات السطو على مقار البنوك ومحلات الصرافة”.

وأضافت المصادر: “أن المقبوض عليه، كان أحد الأفراد الأساسيين المقتحمين لمبنى فرع البنك الأهلي في مدينة المنصورة بعدن، قبل أكثر من 3 أشهر”.

وأشارت المصادر إلى أن مدير أمن لحج، العميد صالح السيد، أشرف وبشكل مباشر على عملية المداهمة التي نفذتها قوات المكافحة على الوكر الذي كان يتخذه المقبوض عليه، مخبأً له.

يُشار إلى أنه في صبيحة 13 يوليو/ تموز المنصرم، اقتحم مسلحون مجهولون يرتدون الزيّ العسكري، مبنى فرع البنك الأهلي اليمني، في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة، في محاولة سطو مسلح للحصول على المبالغ المالية الموجودة في خزانته.

ووقتها، رفض مدير البنك عبدالله سالم النقيب، تسليمهم مفاتيح الخزانة، الأمر الذي جعلهم يطلقون نيران أسلحتهم عليه، ليتسبب ذلك بمقتله عقب يومين من الحادثة.

وفي غضون أسبوع واحد فقط، من حادثة اقتحام البنك ومقتل مديره، نشرت إدارة أمن عدن، مقطعاً مرئياً، تظهر فيه قوة أمنية، وهي تقوم بعملية مداهمة لأحد الفنادق الواقعة في مدينة المنصورة، وتلقي القبض على عدد من أفراد العصابة التي اقتحمت البنك، حيث كانوا يتخذون من الفندق مقراً يختبئون فيه.