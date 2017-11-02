منع القائم بأعمال محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة

منعت القوات الأمنية اليمنية، التي تسيطر على مبنى محافظة عدن، القائم بأعمال المحافظة، أحمد سالمين، صباح اليوم الخميس، من دخول مبنى المحافظة.

وقال موقع “عدن الغد” الذي أورد الخبر، إنه لم تعرف لغاية الآن أسباب منع أمن مبنى محافظة عدن، أحمد سالمين من دخول المبنى لمزاولة عمله.

و كان أحمد سالمين يمارس عمله اليومي سابقاً دون أي توقيف، غير أن القرار الأخير الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بتكليفه بمنصب قائم بأعمال محافظ عدن في ظل غياب المحافظ المفلحي، حال دون السماح له بدخول مبنى المحافظة.