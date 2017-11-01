بن دغر لدى استقباله السفير الأمريكي: قرار “الحوثيين” بيد إيران

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء، إن الحوثيين ليسوا جادين في الجنوح للسلام، لأن قرارهم بيد إيران.

وأوضح بن دغر لدى استقباله بالعاصمة السعودية الرياض، السفير الأمريكي لليمن ماثيو تولر، أن “ميليشيات الانقلاب (الحوثيون) لم تكن يومًا جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران”.

واتهم بن دغر وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، إيران بأنها “تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي”.

ولفت المسؤول اليمني إلى أن “انقلاب ميليشيات بقوة السلاح على السلطة الشرعية، لن يكون مقبولا وسيتم ردعه والوقوف ضده حتى لا يتكرر في أي دولة أخرى”.

بدوره جدد السفير الأمريكي التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن.

وأشار تولر، إلى “أن الولايات المتحدة تدرك جيدا مدى التدخل الإيراني وخطورته على اليمن والمنطقة والعالم، وعزمها مع المجتمع الدولي التعامل مع ذلك بجدية وعدم تهاون”.

وتسعى الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، إلى إيقاف الحرب في اليمن والتوصل لاتفاق سلام يوقف الصراع الذي تجاوز عامين ونصف العام.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة المتطورة بهدف استهداف السعودية، وإرسال خبراء عسكريين، وهو ما تنفيه طهران.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، مساندتها الكاملة للحكومة الشرعية ضد مواجهة الحوثيين ومن يساندهم، في إيران.