استقالة قائد معسكر 20 في عدن إمام النوبي

أعلن القائد بقوات الحزام الأمني في مدينة كريتر بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إمام محمد النوبي عن تقديم استقالته من منصبه والتنحي الكامل عن قيادته وحمايته لمعسكر 20 الواقع في المديرية.

تأتي استقالة النوبي، في غضون أقل من يومين، على إصدار مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع، مذكرة بإحالة إمام النوبي إلى التحقيق، على خلفية إعلانه عن تقسيم (بهو) معسكر 20 إلى أراضي وتوزيعها على أسر “الشهداء” في المديرية.

وجاء في بيان استقالة النوبي: “يعلن قائد الحزام الأمني في كريتر القائد إمام أحمد النوبي عن تقديم استقالته والتنحي الكامل عن قيادته لمعسكر عشرين”.

وأورد البيان كذلك، سحب القوات التي كان يشرف عليها والموزعة لتأمين مختلف المنشآت الحكومية المتواجدة في كريتر: “سحب جميع الأفراد عن تأمين بوابة البنك المركزي، والبنك الأهلي، والبريد العام وعن تأمين الأسواق في كريتر، وكذلك عن توفير أسطوانات الغاز للأهالي في كافة أحياء المديرية”.

ويشرف إمام النوبي، منذ إعلان تشكيل قوات الحزام الأمني في مدينة عدن، عقب تحريرها من اجتياح مليشيات الحوثي وصالح صيف العام 2015، على قوات الحزام في كريتر وكذا على معسكر 20.