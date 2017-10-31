الجيش اليمني يحرّر 18 موقعًا في نهم بمحافظة صنعاء

حرّر الجيش الوطني في اليمن، اليوم الثلاثاء، 18 موقعًا كانت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تسيطر عليها في مديرية نهم في محافظة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي، “إن الجيش حرر مناطق سد بني بارق، والنعيلة، وجبال ضبوعة، إلى جانب أكثر من 15 موقعًا آخر، كانت المليشيات تتمركز فيها، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني”.

وأضاف، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، “أن المعارك أسفرت عن مقتل 34 مسلحاً وجرح العشرات من الميليشيات، إضافة إلى تدمير 5 آليات، و7 أطقم وعدد من المدافع الثقيلة، واستعادة أسلحة متوسطة”.

وأشار الشندقي إلى أن المعارك لا تزال متواصلة، وأن الجيش يواصل تقدمه وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.