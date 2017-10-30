للمرة الثالثة.. الحوثيون يقتحمون سفارة الخرطوم في صنعاء

أعلنت الحكومة اليمنية عن أن الحوثيين وحلفاءهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، اقتحموا مقر السفارة السودانية بالعاصمة صنعاء، للمرة الثالثة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، إن “المسلحين الحوثيين اقتحموا مقر السفارة للمرة الثالثة الأحد، ونهبوا محتوياتها وسيارة خاصة بالسفارة”، وفق وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”.

واستنكر البيان، عملية الاقتحام والنهب، وأضاف “الميليشيا دأبت على الإساءة لليمن وشعبها المضياف، من خلال الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية منذ سيطرتها على صنعاء، في سبتمبر/أيلول 2014”.

وأفادت الخارجية بأن “ما حدث ومازال يحدث، هو استمرار للسقوط الأخلاقي والقيمي لتلك العصابات الإجرامية، التي تتصرف وفق ثقافتها سواء ميليشيات صالح التي كانت في الحكم لـ33 عاماً وسقطت بثورة عارمة في 2011، أو تلك الميليشيات المتخلفة التي تجهل القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية الحوثيين” بحسب تعبير البيان.

وأعرب بيان الخارجية اليمنية عن “أسفه لعملية الاقتحام”، وحذر من “مغبة تكرار مثل هذه الأفعال المشينة والمسيئة بحق الوطن والشعب اليمني، وأن الجناة سينالون جزاءهم العادل والرادع ولن يفلتوا من العقاب”.

وفي 5 تموز/يوليو الماضي، اقتحم الحوثيون سفارة الخرطوم في صنعاء، ونهبوا سيارات وأثاثا من المقر الدبلوماسي، ثم اقتحموها للمرة الثانية في 9 آب/أغسطس الماضي.