مقتل 13 مسلحًا من داعش بقصف أمريكي على صنعاء

قتل 13 مسلحا ينتمون لتنظيم داعش في قصف لطائرة أمريكية من دون طيار، بمحافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة صنعاء، وفق ما أفاد مصدر محلي مسؤول.

وقال المصدر إن “طائرة أمريكية من دون طيار استهدفت بغارتين جويتين، تجمعاً لمسلحين ينتمون لتنظيم داعش في منطقة قيفة بمدينة رداع، ما أسفر عن مقتل 13 عنصرا منهم”، وأسفرت الغارتان عن تدمير آليتين للتنظيم”.

وكانت طائرات أمريكية قد شنت، الإثنين الماضي، غارات جوية على معسكرات لتنظيم داعش في المدينة نفسها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر التنظيم.

وانتشرت خلال الأشهر الماضية عناصر تنظيم داعش في مدينة “رداع”، التي تنشط فيها كذلك خلايا تابعة لتنظيم القاعدة، مستغلة الانفلات الأمني في المحافظة التي تشهد معارك مستمرة بين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، والقوات الحكومية مسنودين بقوات التحالف العربي من جهة ثانية.

وتنفذ طائرات أمريكية دون طيار ضربات تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتماؤها لتنظيم القاعدة وداعش في اليمن، ضمن اتفاقية أبرمتها واشنطن مع الحكومة اليمنية في إطار “مكافحة الإرهاب”.