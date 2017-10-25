الناطق باسم الجيش الليبي: هجوم أجدابيا يحمل بصمة تنظيم داعش

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أن جنديين على الأقل قتلا وجرح 3 آخرين صباح اليوم الأربعاء، في هجوم لمسلحين مجهولين على بوابة الـ 60 جنوبي مدينة أجدابيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، التابعة للحكومة المؤقتة عن المسماري، أن الجنديين مفتاح العليوي المغربي، وأحمد موسى الفاخري، قتلا بينما جرح 3 آخرون في الهجوم.

ولفت المسماري، إلى أن وقائع الهجوم تدل على أن تنظيم داعش كان وراءه، لأن أحد الجنود وجد مذبوحاً وجثته مفصولة عن رأسه، بينما تم حرق العديد من الآليات الخاصة والسيارات بتلك البوابة الأمنية.

وأشار إلى أن التحقيق جار حتى الآن لمعرفة تفاصيل الهجوم وملاحقة الإرهابيين الذين نفذوه.