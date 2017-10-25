السجن والغرامة لإماراتيين بتهمتي الانضمام لـ “داعش” وإهانة أحد رموز الدولة

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أحكامًا بالسجن على متهمين إماراتيين أحدهما بالسعي للانضمام لتنظيم داعش والترويج له، والآخر بإهانة أحد رموز الدولة في مكان عام.

ووفقًا لما نشرته صحيفة البيان، فقد قضت المحكمة، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، بالسجن 5 سنوات على المتهم الإماراتي (ح.ع.ا) 38 سنة، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة بحوزته، وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة السعي للانضمام لتنظيم داعش، ونشر معلومات على تطبيق (الواتس اب) تروّج للتنظيم.

كما حكمت المحكمة على المتهم (ق.ع.ب)، إماراتي الجنسية (54 سنة)، بالسجن 10 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، بعد أن أدانته بتهمة إهانة أحد رموز الدولة في مكان عام، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.