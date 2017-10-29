عسكر: الانقلابيون تسببوا بمقتل نحو 12 ألف يمني

قال وزير في الحكومة الشرعية اليمنية، إن “مليشيات الحوثي والموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، تسببوا بمقتل نحو 12 ألف شخص منذ اندلاع الأزمة في البلاد”.

وكشف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الأحد، أن 11746 يمنياً بينهم 695 امرأة، و1239 طفلا، قتلوا في الحرب التي تشهدها بلاده.

وأضاف أن هذه الأرقام يضاف إليها آلاف المعتقلين والمخفيين قسراً والذي يخضع بعضهم لأشد أنواع التعذيب وفيهم ناشطون وسياسيون، مشيراً إلى أن حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن، تدهور بشكل غير مسبوق، جراء ممارسات المليشيات الانقلابية.

وقال عسكر، في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة، في دول التحالف العربي، الداعم للشرعية في اليمن، والمنعقد في العاصمة السعودية الرياض، “إن المليشيا الانقلابية قامت بتدمير هائل للبنية التحتية، واستخدمت المنشآت العامة والخاصة بمختلف أنواعها كمراكز وثكنات عسكرية.

وأشار إلى أن المليشيات الانقلابية “وضعت آلياتها العسكرية في نطاق هذه المنشآت حيث دمرت الآلاف منها واستخدمت بعضها مراكز تدريب، وجنّدت أكثر من 20 ألف طفل وجعلتهم وقوداً لحربها، وحولت المناطق السكنية والطرقات والمزارع إلى حقولٍ للألغام حيث تم زراعة أكثر من نصف مليون لغم في المناطق التي اجتاحتها”.

وبين عسكر أن “حالات الاعتقال التعسفي بلغت 14174 حالة، فيما وصلت حالات الإخفاء القسري إلى 2899 حالة، بينهم أطفال، وبلغت حالات التعذيب 850 حالة”، بالإضافة إلى سجون ومعتقلات سرّية، رصد منها أكثر من 480 موقع اعتقال”.

هذا ورصد التقرير الثالث للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، توثيق 17123 حالة، حققت في 10594 حالة إدعاء، حيث تم إعداد ملف مكتمل لوقائع الانتهاكات، لتسليمها إلى القضاء والنائب العام، لاتخاذ الإجراءات.