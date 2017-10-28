مجددًا.. اغتيال رجل دين في عدن

شهدت مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، اليوم السبت حادثة اغتيال جديدة لرجل دين سلفي هي الأحدث ضمن سلسلة حوادث مشابهة خلال الشهور الماضية.

وقال شهود عيان لصحيفة “عدن الغد” المحلية إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشيخ عادل الشهري وهو نائب إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص في مدينة إنْما في عدن.

وبحسب الشهود فقد ترجَّل المسلحون من سيارة كانت تقلهم، وأطلقوا النار على الشهري وأصابوه بـ6 أعيرة نارية، سقط على إثرها قتيلاً في الحال.

ووصفت الصحيفة “الشهري” أنه أحد رجال الدين السلفيين.

واغتال مسلحون مجهولون في عدن نحو 17 رجل دين سلفيًا خلال عام ونصف العام، أبرزهم: ياسين العدني، وفهد اليونسي خطيب وإمام مسجد “الصحابة” في مديرية المنصورة، شمالي عدن.