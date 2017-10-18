أمن عدن يفرج عن خمسة قياديين بحزب “الإصلاح” اليمني

أفرجت سلطات الأمن بمحافظة عدن في اليمن، اليوم الأربعاء، عن خمسة قياديين من حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، بعد نحو أسبوع على اعتقالهم، بحسب مصدر مسؤول في الحزب.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب في العاصمة المؤقتة عدن، خالد حيدان: “إن قوات الأمن أفرجت عن قياديي الحزب بالمحافظة، وهيب هائل، وعارف أحمد علي، ومحمد الحكيمي، ومحمد شرف، وأسامة إشفاق”.

وأضاف حيدان “تم الإفراج عن القياديين الخمسة من سجن البحث الجنائي في عدن، بضمانات تجارية”.

وتابع “أن ثلاثة آخرين من قيادات وكوادر الحزب ما زالوا في السجن”، مبيناً أنه “سيتم الإفراج عنهم بالتدريج حال تسليم الضمانات التجارية المطلوبة، حسب طلب سلطات الأمن”.

وتعد “الضمانات التجارية” إجراء أمنيا متعارفا عليه في اليمن، بأن يضمن تاجر معين السجين قبل إطلاق سراحه، ليكون هو المسؤول عن أي سلوك مخالف يقوم به مستقبلا.

وأفرجت السلطات الأمنية في عدن، أمس الثلاثاء، عن الأمين العام المساعد للحزب نفسه في المحافظة، محمد عبد الملك.

واعتقلت قوة أمنية في عدن، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، قيادات وناشطين في الحزب وهو جناح الإخوان المسلمين في اليمن، وسط موجة حوادث أمنية، أبرزها مقتل رجل الدين الشيخ ياسين العدني، إمام مسجد الشيخ زايد في المدينة بعبوة ناسفة.