ولد الشيخ يقدم مقترحًا من 3 ركائز لإنهاء الأزمة اليمنية

قدّم إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأربعاء، مقترحًا لإنهاء الأزمة التي تعصف في البلاد والتوصل إلى حل سياسي.

وقال ولد الشيخ في بيان نُشر عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”: “إننا ننظر حاليًا في خطوات يمكن أن يتخذها كل طرف لاستعادة الثقة، والمضي قدمًا للتوصل إلى تسوية تفاوضية قابلة للاستمرار”.

وأشار إلى أن “هذه الخطوات تقوم على 3 ركائز هي إعادة العمل بوقف العمليات العدائية، وتطبيق تدابير محددة لبناء الثقة من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصّل إلى اتفاق سلام شامل”.

وأوضح المبعوث الأممي أن النزاع في اليمن هو في الأساس نزاع سياسي، لذلك لا يمكن حله إلا بالمفاوضات السياسية.

وأردف قائلًا: “نحن نكثف الجهود حاليًا مع الأطراف كافة، لتأمين الظروف التي من شأنها إعادتهم إلى مفاوضات ثنائية جدية”، مؤكدًا أنه “لا بد من وضع حد لهذه المعاناة الكبيرة”.

ودعا ولد الشيخ جميع الأطراف إلى تقديم التنازلات الضرورية التي يمكن أن تساعد على تمهيد الطريق لسلام طويل الأمد، كما دعا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود ودعم هذه المقترحات “التي ستخفف من معاناة الشعب اليمني”.

وجاء البيان في ختام زيارة ولد الشيخ، اليوم، إلى الرياض، والتي دامت أربعة أيام، التقى خلالها مسؤولين يمنيين وسعوديين.