الجيش اليمني يطهر جيوباً للحوثيين في الجوف ويصد هجماتهم في صعدة

أعلن الجيش اليمني، تطهير جيوب جديدة تابعة لميليشيات الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في مديرية “المتون” غربي محافظة “الجوف”.

ونقل موقع بثه موقع “26 سبتمبر” الإلكتروني عن مصدر أمني قوله إن “قوات الجيش نجحت في تطهير كافة الجيوب في جبهتي “مزوية وحام”، التي حاولت العناصر الانقلابية التسلل إليها، موضحاً أن معارك ضارية شهدتها جبهتي “مزوية وسلسلة حام” الجبلية بين الجانبين إثر هجوم شنته الميليشيات على مواقع للجيش وخرقها اتفاقا يقضي بتجنيب المناطق السكنية في مديرية “المتون” ويلات الحرب.

واستولت قوات الجيش اليمني على أسلحة وعتاد تركها الحوثيون خلفهم بعد فرارهم تحت وطأة العمليات العسكرية للقوات الشرعية.

وأكد محافظ الجوف اللواء أمين علي العكيمي الذي زار مواقع الجيش في جبهة “الخنجر” التابعة لمديرية “خب والشعف”، أن “المليشيات الحوثية أصبحت يائسة وضعيفة أمام عزيمة قوات الجيش اليمني”، حاثا القوات على رفع الجاهزية القتالية ومواصلة النضال حتى تحرير كافة المناطق في “الجوف” من سيطرة الميليشيا الانقلابية.

وأفشلت قوات الجيش اليمني ، أمس، في محافظة صعدة شمال البلاد هجوما للميليشيا الانقلابية في مديرية “باقم”، وأشارت مصادر ميدانية يمنية في اللواء63 مدرع إلى أن الميليشيا الانقلابية هاجمت مواقع لقوات الجيش في “جبل سبحطل”، بمحور “علب”، مبينة أن القوات صدت الهجوم، وأجبرت الميليشيا على التراجع والفرار، وتكبيدها ما لا يقل عن خمسة قتلى وعددا كبيراً من الجرحى.

وتقوم الميليشيا الانقلابية، بين فترة وأخرى بشن هجمات تحاول من خلالها استعادة “جبل سبحطل” الاستراتيجي، الذي سيطرت عليه قوات اللواء63 قبل أكثر من أربعة أشهر، إلا أن محاولاتها دائما ما تبوء بالفشل.