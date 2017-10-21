الزبيدي يدشن الجمعية الوطنية كأعلى هيئة مشرعة في جنوب اليمن‎

دشّن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي يوم السبت، الجمعية الوطنية، كأعلى هيئة مشرعة في المحافظات الجنوبية بجانب مجلس استشاري، وأسندت مهام الإشراف على الجمعية إلى عضو هيئة الرئاسة ورئيس الدائرة المالية عدنان الكاف.

جاء ذلك خلال حفل فرع المجلس الانتقالي بالعاصمة عدن، بهذه المناسبة، حيث أوضح الزبيدي في كلمة ألقاها أنه ابتداء من اليوم بدأ المجلس تدشين الخطوات الإجرائية لتأسيس القيادة المحلية للمجلس في جميع المحافظات الجنوبية وصولاً إلى استكمال البناء المؤسسي للمجلس ككيان وطني قيادي معبر عن تطلعات الجنوبيين.

واعتبر الزبيدي أن هذه الخطوة تمثل استحقاقاً وطنياً ملحاً تأخر كثيراً كون ذلك التأخير بات يهدد الجنوب وشعبه وقضيته بمخاطر محدقة، لافتاً أن الجمعية الوطنية ستكون أعلى هيئة مشرعة في المجلس ستتولى مهام مناقشة وإقرار مشاريع وثائق المجلس التي أقرت سابقاً والتي ما زالت قابلة للتصويب والتعديل.

وأوضح أن هناك مجلسًا استشاريا سيتم الإعلان عنه وسيكون بصلاحيات تشريعية ورقابية ومحاسبية مشتركة مع الجمعية الوطنية على نمط نظام الغرفتين المتعارف عليها ووفق معايير تمثيل وطني عادل وكافل لاستيعاب كافة القوى والنخب والرموز الجنوبية.

وتتكون الجمعية الوطنية أو البرلمان الجنوبي من 303 أعضاء بحسب ما أعلن عنه الزبيدي قبل أسبوع في فعالية كبرى بعدن ، وسيتم الإعلان عن قوامه في نوفمبر / تشرين الثاني القادم .