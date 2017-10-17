“المجلس الانتقالي الجنوبي” يطلب من التحالف العربي تكليفه بتحرير “بيحان” اليمنية

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الثلاثاء، دول التحالف العربي بإسناد مهمة تحرير بيحان لقواته، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها جبهة “عسيلان”.

وأصدر المجلس بيانًا له جاء فيه: “في خضم ما يجري في جنوبنا الحبيب، تابعنا باستهجان شديد، ما جرى يوم أمس في جبهة “عسيلان” بمحافظة “شبوة” ،من مؤامرة مفضوحة أدت إلى تقدم مليشيات الحوثي الغازية بمعية قوات حليفهم المخلوع، نتيجة لإمعان جهات في المنطقة العسكرية الثالثة في محاصرة أبطال المقاومة الجنوبية ،وقوات اللواء الـ19 مشاة المرابطة هناك”.

وأضاف البيان: “إننا إذ ندين تلك المؤامرة الدنيئة، لنحيي رجال المقاومة والجيش الجنوبي بمحافظة شبوة، ورجال قبائل (بلحارث) المرابطين، الذين ظلوا طوال الشهور الماضية يسطرون أروع ملاحم الصمود والتصدي للمليشيات الغازية”.

وتابع المجلس في بيانه: “إزاء ما حدث فإننا نؤكد على تحميل مسؤولية العبث بملف “بيحان” لقيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب ولحكومة أحمد بن دغر، وهو العبث الذي مازال يستنزف أرواح شباب المقاومة وسكينة المجتمع، دون أي انتصار يُذكر في ظل الفساد المالي والإداري الكبير ،الذي يشوب المنطقة الثالثة مستنزفًا التحالف العربي”.

وأعلن المجلس “تأييد مطالب أبناء محافظة شبوة ،بضم القوات المرابطة في المحافظة والمعسكرات كافة والمحاور إلى المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت أو المنطقة العسكرية الرابعة بالعاصمة عدن”.

واستطرد البيان: “ندعو اشقاءنا في قيادة التحالف العربي إلى اسناد ملف تحرير بيحان للمجلس الانتقالي الجنوبي، لقطع دابر المليشيات الغازية ودحرها، وقطع دابر المؤامرات الرامية إلى تعزيز المد العسكري الحوثي العفاشي المدعوم من ايران بتواطؤ من الجماعات الإرهابية المتطرفة”.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن “رجال المقاومة الجنوبية ،وأبطال القوات الجنوبية ،الذين أنجزوا ملاحم دحر المليشيات والإرهاب من عدن ولحج وأبين والمكلا، قادرون على تطهير كل أرجاء الجنوب، وقطع دابر تهديدات المليشيات ومن يواليهم ويتواطأ معهم”.